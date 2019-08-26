Строим тёплые дома из газобетона - «под отделку» и «white box»

Строительство каркасных домов и благоустройство загородных участков

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Строим дома из газобетона

Тёплый контур / White box / Под отделку

Наши ценности: строительство с любовью, «как для себя»
Только из качественных строительных материалов

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Проекты домов из газобетона

Предлагаем сразу ознакомиться с каталогом проектов и типовыми планировками, которые могут быть как со вторым светом, просторной кухней и террасой, так и с зоной для занятий спортом, зимним садом, эркером и машиноместом. Любой из ниже представленных стандартных проектов можно приобрести отдельно для самостоятельного строительства, либо индивидуализировать под любой запрос заказчика с помощью наших специалистов. Почему наши клиенты и мы выбираем автоклавный газобетон? Он является конкурентоспособной альтернативой клееному брусу и каркасной технологии, со своими преимуществами и недостатками. К достоинствам газобетона можно отнести высокую скорость возведения стен и относительно легкий вес блока, что позволяет разгрузить фундамент будущей постройки. Помимо всего прочего, отметим следующее: необходимости дополнительно утеплять стены из автоклавного газобетона нет. Перейдем от преимуществ к самим проектам:

Общая площадь
1м2500м2
Длина
1м.50м.
Ширина
1м.50м.
Количество этажей
Количество спален
Тип крыши
Наличие гаража
Коттедж по проекту ДГ-57-62А из газобетонных блоков
Проект ДГ-57-62А
14,24х
10,7 м.
192м2
4 мес.
от 6 965 760 ₽
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Загородный дом 58-23
Проект ДГ-58-23
13,2х
11,3 м.
179м2
4 мес.
от 6 494 120 ₽
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Дом из газоблока ДГ-58-00
Проект ДГ-58-00
14,9х
12,9 м.
201м2
3 мес.
от 7 292 280 ₽
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Коттедж из газобетона ДГ-63-14L
Проект ДГ-63-14L
26,1х
20,8 м.
498м2
6 мес.
от 18 067 440 ₽
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Визуализация проекта ДГ-57-61
Проект ДГ-57-61
12,98х
12,16 м.
216м2
4 мес.
от 7 836 480 ₽
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Загородный дом из газобетона 57-58L
Проект ДГ-57-58L
16,2х
14,55 м.
269м2
4 мес.
от 9 759 320 ₽
Подробнее
Проект коттеджа ДГ-57-85L
Проект ДГ-57-85L
15,45х
13,05 м.
190м2
4 мес.
от 6 893 200 ₽
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Одноэтажный загородный дом из газобетона 62-64
Проект ДГ-62-64
18,2х
17,2 м.
135м2
3 мес.
от 4 897 800 ₽
Подробнее
Коттедж из газобетона по проекту ДГ-58-44L
Проект ДГ-58-44L
16,46х
14,66 м.
269м2
5 мес.
от 9 759 320 ₽
Подробнее
Загородный дом из газобетона 58-34
Проект ДГ-58-34
11,02х
10,87 м.
144м2
3 мес.
от 5 224 320 ₽
Подробнее
Дом из газобетона ДГ-58-08
Проект ДГ-58-08
17х
15,2 м.
266м2
4 мес.
от 9 650 480 ₽
Подробнее
Проект коттеджа из газобетона 57-95
Проект ДГ-57-95
15,8х
9,7 м.
167м2
3 мес.
от 6 058 760 ₽
Подробнее
Визуализация проекта 58-70В загородного дома из газобетона
Проект ДГ-58-70B
14,2х
12,5 м.
168м2
3 мес.
от 6 095 040 ₽
Подробнее
Проект частного дома из газосиликатных блоков 57-55
Проект ДГ-57-55
13,26х
13,06 м.
194м2
4 мес.
от 7 038 320 ₽
Подробнее
Загородный дом из газобетона ДГ-58-29
Проект ДГ-58-29
12,25х
10,2 м.
154м2
3 мес.
от 5 587 120 ₽
Подробнее
Коттедж из газобетона по проекту ДГ-57-53
Проект ДГ-57-53
14,65х
13,32 м.
241м2
4 мес.
от 8 743 480 ₽
Подробнее
Визуализация проекта коттеджа ДГ-57-49 из газобетона
Проект ДГ-57-49
13,66х
13,36 м.
213м2
4 мес.
от 7 727 640 ₽
Подробнее
Проект дома из газобетонных блоков ДГ-57-43
Проект ДГ-57-43
13,01х
10,64 м.
174м2
4 мес.
от 6 312 720 ₽
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Компания «Монтаж-Эко»: Построенные дома

До сих пор выбираете строительную компанию для реализация проекта загородного дома мечты для постоянного проживания? Разделяете наши ценности? Уверены, что мы эффективно сработаемся! Компания Монтаж-Эко практикует выездные осмотры и экскурсии на строящиеся объекты совместно с нашими потенциальными заказчиками. Предварительно договорившись по телефону с нашим сотрудником о времени и месте, Вы можете посетить строительный объект и посмотреть вживую на процессы выполнения скрытых работ, технического надзора за этапами строительства, а также возведения дома из газобетона в комплексе, руководитель проекта ответит на все Ваши вопросы, подробно проконсультирует по потребительским свойствам газобетона и возводимого сооружения, расскажет обо всех “подводных камнях” и нюансах, с которыми зачастую сталкивается заказчик.

ДНП «Деулино»

  • Сдача объекта: III квартал 2022
  • Срок сдачи объекта: 2 месяца
  • Площадь дома: 230.6 м²

КП «Ерёмино Парк»

  • Сдача: III квартал 2020
  • Срок сдачи объекта: 3 мес
  • Площадь: 57.2 м²

пос. Лесной

  • Сдача объекта: II квартал 2021
  • Срок сдачи объекта: 4 месяца
  • Площадь дома: 154 м²

КП «Жюльверн»

  • Сдача объекта: III квартал 2021
  • Срок сдачи объекта: 3 месяца
  • Площадь дома: 227 м²

КП «Дарьино»

  • Сдача объекта: III квартал 2021
  • Срок сдачи объекта: 4 месяца
  • Площадь дома: 130 м²

КП «Ерёмино Парк»

  • Сдача объекта: III квартал 2021
  • Срок сдачи объекта: 3 месяца
  • Площадь дома: 193 м²

Если Вы находитесь в поисках самой дешевой сметы, то наше предложение, скорее всего, Вам не подойдет! Зарплаты наших бригад на 15-25% выше рынка, благодаря этому наши сотрудники вкладывают душу в процесс реализации проектов. При строительстве коттеджей и других малоэтажных сооружений мы используем профессиональный и дорогостоящий инструмент, с которым приятно работать и исключены производственные дефекты. Наша компания производит деревянные фермы на МЗП, которые изготавливаются не только под внутренние запросы на собственные объекты, но и под заказ других строительных организаций. Мы гордимся уровнем предлагаемого сервиса и применяем только самые качественные строительные материалы!

Полезная информация о процессах строительства дома

Газобетонные блоки обладают высоким уровнем противопожарной безопасности, они способны выдерживать открытый огонь на протяжении 4-5 часов. Благодаря пористой структуре блока, данный строительный материал отличается превосходным уровнем теплоизоляции, дом из газобетона не нуждается в дополнительном утеплении. Состав газобетонного блока не содержит токсичных веществ и данный ресурс является экологичным (у газобетона уровень радиационного фона – минимальный). К тому же, при использовании газобетонных блоков в строительстве дома, заказчик экономит финансовые средства, т.к. работы по возведению “коробки” дома обойдутся дешевле, нежели из других стеновых материалов. Вы экономите не только на стоимости работ, но и на отоплении жилища в будущем, т.к при монтаже блоков не используют цементный состав, а применяется специальный клеящий, который значительно снижает потери тепла.

Как выглядит смета?

Как выглядит смета?

21.06.2022 16:50

Безусловно, если хотите стать счастливым обладателем собственного загородного дома — Вам необходимо понимать в какую стоимость обойдется строительство, сколько по

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Фундамент для дома из газобетона

Прежде, чем начинать строительство коттеджа и производить работы по обустройству фундамента под дом из газобетона, эксперты нашей компании осуществляют геологические исследования грунта, в обязательном порядке. Данные мероприятия необходимы, чтобы определиться с типом фундамента и понять: можно строить на данном земельном участке или нет. Запросить детальную смету, в которую будет включен весь перечень предстоящих работ, Вы можете здесь, на нашем сайте. Ниже, Вы можете запросить расчет стоимости и консультацию по обустройству любого типа фундамента, который будет служить надежным основанием и не давать разрушаться газобетонным стенам.

Дома из газобетона
Фундаментная плита

обустройство монолитной железобетонной плиты

Стоимость: 4 450 - 7 650 ₽/м²
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Каркасные дома
Ленточный фундамент

обустройство ленточного фундамента для будущей постройки

Стоимость: 2 750 - 3 950 ₽/м²
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УШП
УШП

строительство утепленной шведской плиты (УШП) высшего качества

Стоимость: 7 450 - 9 650 ₽/м²
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Буранабивной фундамент
Свайный ростверк

обустройство фундамента на буронабивных сваях

Стоимость: 3 150 - 4 350 ₽/м²
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Клиенты / Партнёры / Сертификаты

Стратегия развития строительной компании Монтаж-Эко предполагает, в качестве одного из приоритетных направлений бизнеса, ориентацию на эффективное взаимодействие и сотрудничество с крупнейшими поставщиками строительных материалов: газобетонных и керамических блоков, утеплителя, пиломатериала, кровельного материала и других ресурсов. При возникновении у заказчика потребности в строительстве из газобетона с дальнейшим комплексным благоустройством территории участка, клиенты останавливают свой выбор на компании Монтаж-Эко благодаря ценностям и компетентному подходу к выполнению своих обязательств. Все сотрудники компании обладают сертификатами от ведущих производителей и готовы реализовать в жизнь любую идею.

Wienerberger
ytong
Технониколь
bonolit
Rockwool
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