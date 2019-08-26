Строим тёплые дома из газобетона - «под отделку» и «white box»

Идеальная кладка
В Сергиево-Посадском районе построили коробку дома из газобетона Bonolit. Только посмотрите какая идеальная кладка!
Наши ценности: строительство с любовью, «как для себя»
Только из качественных строительных материалов
Предлагаем сразу ознакомиться с каталогом проектов и типовыми планировками, которые могут быть как со вторым светом, просторной кухней и террасой, так и с зоной для занятий спортом, зимним садом, эркером и машиноместом. Любой из ниже представленных стандартных проектов можно приобрести отдельно для самостоятельного строительства, либо индивидуализировать под любой запрос заказчика с помощью наших специалистов. Почему наши клиенты и мы выбираем автоклавный газобетон? Он является конкурентоспособной альтернативой клееному брусу и каркасной технологии, со своими преимуществами и недостатками. К достоинствам газобетона можно отнести высокую скорость возведения стен и относительно легкий вес блока, что позволяет разгрузить фундамент будущей постройки. Помимо всего прочего, отметим следующее: необходимости дополнительно утеплять стены из автоклавного газобетона нет. Перейдем от преимуществ к самим проектам:
До сих пор выбираете строительную компанию для реализация проекта загородного дома мечты для постоянного проживания? Разделяете наши ценности? Уверены, что мы эффективно сработаемся! Компания Монтаж-Эко практикует выездные осмотры и экскурсии на строящиеся объекты совместно с нашими потенциальными заказчиками. Предварительно договорившись по телефону с нашим сотрудником о времени и месте, Вы можете посетить строительный объект и посмотреть вживую на процессы выполнения скрытых работ, технического надзора за этапами строительства, а также возведения дома из газобетона в комплексе, руководитель проекта ответит на все Ваши вопросы, подробно проконсультирует по потребительским свойствам газобетона и возводимого сооружения, расскажет обо всех “подводных камнях” и нюансах, с которыми зачастую сталкивается заказчик.
Если Вы находитесь в поисках самой дешевой сметы, то наше предложение, скорее всего, Вам не подойдет! Зарплаты наших бригад на 15-25% выше рынка, благодаря этому наши сотрудники вкладывают душу в процесс реализации проектов. При строительстве коттеджей и других малоэтажных сооружений мы используем профессиональный и дорогостоящий инструмент, с которым приятно работать и исключены производственные дефекты. Наша компания производит деревянные фермы на МЗП, которые изготавливаются не только под внутренние запросы на собственные объекты, но и под заказ других строительных организаций. Мы гордимся уровнем предлагаемого сервиса и применяем только самые качественные строительные материалы!
Газобетонные блоки обладают высоким уровнем противопожарной безопасности, они способны выдерживать открытый огонь на протяжении 4-5 часов. Благодаря пористой структуре блока, данный строительный материал отличается превосходным уровнем теплоизоляции, дом из газобетона не нуждается в дополнительном утеплении. Состав газобетонного блока не содержит токсичных веществ и данный ресурс является экологичным (у газобетона уровень радиационного фона – минимальный). К тому же, при использовании газобетонных блоков в строительстве дома, заказчик экономит финансовые средства, т.к. работы по возведению “коробки” дома обойдутся дешевле, нежели из других стеновых материалов. Вы экономите не только на стоимости работ, но и на отоплении жилища в будущем, т.к при монтаже блоков не используют цементный состав, а применяется специальный клеящий, который значительно снижает потери тепла.
В Сергиево-Посадском районе построили коробку дома из газобетона Bonolit. Только посмотрите какая идеальная кладка!
Безусловно, если хотите стать счастливым обладателем собственного загородного дома — Вам необходимо понимать в какую стоимость обойдется строительство, сколько по
Купили загородный участок под ИЖС? В этой статье мы подробно разберем интересную ситуацию, которая приключилась с нами на начальном этапе
Наши специалисты проконсультируют Вас по всем вопросам, связанным со строительством домов из газобетона
После встречи на участке мы подберем для Вас оптимальное решение и подготовим подробную смету на строительство
Прежде, чем начинать строительство коттеджа и производить работы по обустройству фундамента под дом из газобетона, эксперты нашей компании осуществляют геологические исследования грунта, в обязательном порядке. Данные мероприятия необходимы, чтобы определиться с типом фундамента и понять: можно строить на данном земельном участке или нет. Запросить детальную смету, в которую будет включен весь перечень предстоящих работ, Вы можете здесь, на нашем сайте. Ниже, Вы можете запросить расчет стоимости и консультацию по обустройству любого типа фундамента, который будет служить надежным основанием и не давать разрушаться газобетонным стенам.
обустройство монолитной железобетонной плиты
обустройство ленточного фундамента для будущей постройки
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Стратегия развития строительной компании Монтаж-Эко предполагает, в качестве одного из приоритетных направлений бизнеса, ориентацию на эффективное взаимодействие и сотрудничество с крупнейшими поставщиками строительных материалов: газобетонных и керамических блоков, утеплителя, пиломатериала, кровельного материала и других ресурсов. При возникновении у заказчика потребности в строительстве из газобетона с дальнейшим комплексным благоустройством территории участка, клиенты останавливают свой выбор на компании Монтаж-Эко благодаря ценностям и компетентному подходу к выполнению своих обязательств. Все сотрудники компании обладают сертификатами от ведущих производителей и готовы реализовать в жизнь любую идею.
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